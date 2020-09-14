Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonrası hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp doktora saldıran ve kendilerine engel olmaya çalışan 4 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı için gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Doktora saldırıp, polisleri yaralayan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:17

Gaziantep'te koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonrası doktorları suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp doktora saldıran ve olaya müdahale etmek isteyen 4 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı için gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SALDIRGANLARI DURDU

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Halil K., cumartesi günü, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halil K.'nin vefat haberini alan yakınları ihmal olduğunu iddia ederek geldikleri hastanede görevli doktora saldırdı. Yoğun bakımı servisinin camlarını kıran kalabalık, kendilerine engel olmaya çalışan polis memurlarını da yaraladı. Yaşanan arbede polislerin havaya ateş açmasıyla sona ererken, 5 saldırgan gözaltına alındı.

3 ZAMLI CEZAEVİNE

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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