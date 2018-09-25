Doktora Saldırı Şüphelileri, İddianame Yazılmadan Serbest

SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları için gözaltına alınıp serbest bırakılan, tepki üzerine tekrar yakalanıp tutuklanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., olayla ilgili iddianame yazılmadan tekrar serbest bırakıldı.

Olay, merkez Atakum ilçesinde 15 Haziran Cuma, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafede çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yere düşen doktora vurmaya devam eden saldırganlar, ardından kaçtı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K., Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Büyük tepki çeken olayın ardından, Samsun Valiliği'nin talimatıyla haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip 18 Haziran'da tutuklandı. Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor da 40 gün iş göremez raporu aldı.

İDDİANAME YAZILMADAN SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte henüz iddianame yazılmadan yeniden serbest kaldı. Dosyaya müdahil olan Samsun Tabipler Odası ve özel hastane yönetimi karara itirazda bulundu.

- Samsun