Doktora saldırı olayını üstlenmek istedi, gerçek şüpheli polisin dikkatinden kaçmadı

Trabzon'da bir doktorun randevusuz hasta tarafından saldırıya uğraması olayını üstlenen şahsa yönelik yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda olayın gerçek şüphelisi olmadığı, olayı gerçekleştiren şahsın başka biri olduğu ortaya çıktı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da bir doktorun randevusuz hasta tarafından saldırıya uğraması olayını üstlenen şahsa yönelik yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda olayın gerçek şüphelisi olmadığı, olayı gerçekleştiren şahsın başka biri olduğu ortaya çıktı.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, dün randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı. Elinden yaralanan Günay hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi olarak kendini tanıtan S.B. isimli şahıs polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan kamera incelemesi sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın S.B. olmadığı anlaşılırken, yapılan incelemede sonucu olayın gerçek şüphelisinin A.İ. isimli şahıs olduğu anlaşıldı. S.B. isimli şahıs suç üslenmeden, A.İ. isimli şahıs ise kasten yaralama ve hakaret suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.İ. isimli şahıs tutuklanırken, S.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TRABZON

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