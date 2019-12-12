Doktora öğrencileri Barutçu Tekstil’de bilimsel çalışma yapacak

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında kentteki sanayi kuruluşlarıyla protokol imzalamaya devam ediyor. Barutçu Tekstil ile yapılan anlaşmayla firma bünyesinde 3 farklı doktora öğrencisi bilimsel çalışma yapma imkanı bulacak.