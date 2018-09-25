Doktora Uçan Tekme Atan Saldırgan Serbest Kaldı
Samsun'da götürüldüğü hastanede doktora uçan tekme atan saldırgan serbest kaldı. Saldırganın serbest kalması hem hastane yönetiminin hem de doktorların tepkisini çekti.
Samsun'da Ramazan Bayramı'nın 1. günü özel bir hastanenin acil servisinde doktora uçan tekme atarak saldıran şahıslar serbest kaldı.
GÖTÜRÜLDÜKLERİ ACİL SERVİSTE OLAY ÇIKARMIŞLARDI
Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şüpheliler gittikleri özel bir hastanenin acil servisinde olay çıkardı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Dr. A.F.N.'nin şakağına tekme attı. Yaşanan olayda G.S. ve arkadaşı S.S.K, doktor ve güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI
Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan olayın zanlıları, ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak olayın medyada yer alması ve büyük yankı uyandırması üzerine savcı, saldırganlar hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili G.S. ve S.S.K. yeniden gözaltına alınarak 18 Haziran'da çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine konuldu.
BAŞVURULARI KABUL EDİLDİ, SERBEST KALDILAR
Olayın ardından tutuklanan şahıslar tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte serbest kaldı. Davayı takip eden hastane Avukatı Fatih Yıldıran, tutuklu şahıslar G.S. ve S.S.K.'nin tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte duruşma beklemeden serbest kaldıklarını söyledi.
DOKTORLAR TEPKİLİ
Bu duruma hastane yönetimi ve darp edilen doktorun meslektaşları tepkilerini dile getirdi. Dosyaya müdahil olan Tabipler Odası ve özel hastane itirazda bulundu. Sağlık Bakanlığının ise konunun takipçisi olduğu biliniyor. - SAMSUN
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bu karari verenlerin gelin en yakinina bunlari yapalim hayatimiz cezaevlerinde sürer silivri bize soğuk gelir adaletin olmadiği bir yerde siyaset bile konusulmaz diş mihraklarin işi mi şimdi bu şimdi birileri çikar bunu diş mihraklar yapti der her şeyi diş mihraklara çeken siyaset yapiliyor mafyalarin artik iş adami olduğu bir ülke oldukCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu hakimlerin ve savcıların yatacak yeri yok. . . aynısı sizin başınıza gelecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hakim o üniversite diplomasını kasaptan kahvehaneden mi almış araştırılsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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doktorlara yapılan bu tür şeyleri doğru bulmuyorum lakin doktorlardaki ego da karun da yok. ne yüzünüze bakıyorlar ne adam gibi muayene yapıyorlar. Meslekten insanlardan bıkmışlar. E haliyle genel itibariyle gelen insanların p i yaş itibariyle olgunlaşmış kişiler. dolayısıyla artık işlerinden de nefret etmişler belli. Bu tabiki hepsi için geçerli değil. O yüzden doktorlarda akıllarını başına alsın. o Egolarla daha cok dayak yerler. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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o şahsı salan hakimi o saldırganlarla beraber aynı hücreye atılması lazımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır