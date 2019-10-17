Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum (2)
TUTUKLANDIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17.10.2019 17:05
TUTUKLANDI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, jiletle boğazından yaralayan Bayram Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Davut CAN/İZMİR,
Kaynak: DHA