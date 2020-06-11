Doktora dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı
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Doktora dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

Esenyurt'ta geldiği aile sağlığı merkezinde babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazmayan doktora demir çubuk ve bıçak ile saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezevine gönderildi.

Doktora dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı
11.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:11

Esenyurt'ta geldiği aile sağlığı merkezinde babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazmayan doktora demir çubuk ve bıçak ile saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezevine gönderildi.

Esenyurt'ta dün yaşanan olayda, babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırmıştı. Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve güvenlik kamerasına yansımıştı. Olay sonrası görüntüleri izleyen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri şahsın Enginay E. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli, buradaki sorgusu ardından 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

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