"Doktora danışmadan vitamin kullanmayın" Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Opr. Dr. Zafer Beken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı değil tüm hastalıkların önlenmesi konusunda kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bağışıklık sisteminin kısa sürede güçlendirilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Beken, "Bu uzun vadeli bir süreç. En önemli şey, kişilerin yaşam tarzlarını düzenlemesi. Yani sağlıksız beslenme ve kullandıkları kötü alışkanlıkları varsa bunları bırakmaları gerekir. Bu sayede vücutlarındaki bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı antikor üretir ve onlarla savaşır." dedi.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde vitaminlerin önemli olduğunun vurgulayan Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vitaminler bizi hastalıklara karşı koruyabilen mikro besinlerdir. Ancak kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bilinçsizce vitamin kullanmaları çok yanlış. Hangi vitamine gereksim duyulduğu ancak uzman hekimler tarafından yapılan tahliller sonucu belirlenir. Herkesin vücudu için farklı vitamin ihtiyacı olabilir. Kişilerin doktor kontrolünde ve özellikle de doğal besinleri tüketerek vücutlarının ihtiyaç duyduğu vitaminleri almaları önemlidir."

Kaynak: AA