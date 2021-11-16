Doktor Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

ANKARA (İHA) - Ankara'da tartıştığı eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren Mehmet Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'da kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Zeynep Erdoğan, Çankaya'da tartıştığı eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası eşinin arabasıyla kaçan Mehmet Erdoğan polis tarafından yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye Zeynep Erdoğan'ın vücudunda 5 öldürücü bıçak darbesi tespit edildiği de eklendi. Zeynep Erdoğan tarafından kendisine ait 315 bin TL ve yüklü miktarda altınlarının cinayetten önce kaybolması üzerine Mehmet Erdoğan hakkında şikayette bulunulduğu da belirtildi.

'Cinayetten önce Zeynep Erdoğan'ın oğlunu da dövüp depoya kilitlemişti'

Çankaya ilçesinde yaşanan olayda eşini bıçakla öldüren sanık Mehmet Erdoğan, cinayetten önce eşinin eski evliliğinden olan oğlunu da dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp depoya kilitlemişti. Cinayetten sonra Mehmet Erdoğan, olay yerinden eşine ait araçla kaçmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından da 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mehmet Erdoğan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - ANKARA

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