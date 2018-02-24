Doktor Yazdı Sağlık Çalışanları Oynadı

İLYAS GÜN - Samsun'da patoloji uzmanı doktor Canan Demirci'nin hasta-doktor ilişkisini anlatmak için yazdığı oyunda sağlık çalışanları rol aldı.

Gazi Devlet Hastanesi patoloji uzmanı Demirci, sağlık kurumlarında hasta, hasta yakınları, doktorlar ve sağlık çalışanları arasında yaşanan, bazen güldüren, kimi zaman da üzen diyalogları kaleme alarak tiyatro sahnesine taşıdı.

Dr. Demirci'nin yazdığı, Cihangir Dülger'in yönettiği "Bizim Ekibin Halleri" adlı oyunda sağlık çalışanları rol aldı.

İlk kez Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda hastane çalışanlarına sahnelenen oyun, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeniden seyirciyle buluşacak.

Canan Demirci, AA muhabirine, tiyatronun hayatında her zaman bulunduğunu, oyuncu olmak için tıp eğitimini bırakmak istediğini ancak ailesinin ısrarı ile bunu gerçekleştirmediğini söyledi.

Öğrencilik yıllarında aktif olarak tiyatro oyunculuğu yaptığına işaret eden Demirci, "Çalışma hayatının yoğunluğu ve ihtisas çalışmaları nedeniyle tiyatroya uzun yıllar ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra sağlık çalışanlarının hasta ile arasındaki iletişiminin büyük bir sorun teşkil etmesini tiyatroya uyarladım. Yani tamamen kendi iş hayatımızdan kesitleri tiyatro sahnesine taşıdık." diye konuştu.

"Amacımız sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki iletişimin iyileştirilmesidir"

Oyunda rol alan Bafra Devlet Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı Sema Aydoğdu da 24 yıldır tiyatro ile uğraştığını, kendi yaşadıkları sorunları sahnede anlatabilmek için eserde gönüllü rol aldığını belirtti.

Sağlık İl Müdürlüğünce, iki yıl önce hastalarla iletişim kurmak için tiyatrodan da destek alınmasına karar verildiğini anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Sağlık İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan tiyatro grubunda gönüllü olarak görev aldık. Oyun tamamen hasta ile sağlık çalışanları arasında geçen diyalogları komedi ve dram olarak anlatıyor. Amacımız sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki iletişimin iyileştirilmesidir. Umarım buna tiyatro ile ulaşmış oluruz."

"Çalışanlarımız sahada görmüş oldukları sıkıntıları sahneleyecekler"

Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç da sağlıkçıların yaşadıkları sıkıntıları en iyi kendilerinin anlatabileceğini ifade etti. Bunu en iyi aktarma metodunun tiyatro olduğunu söyleyen Oruç, "Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz tiyatro grubunda hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız var. Çalışanlarımız sahada görmüş oldukları sıkıntıları sahneleyecekler." dedi.

Sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları arasında zaman zaman istenmeyen olaylar yaşandığına işaret eden Oruç, "Biz sağlıkta şiddetin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu oyunda biraz daha iletişimi anlatacağız. İletişim becerilerini geliştirerek hem sağlık çalışanlarımıza hem de tüm topluma bunu tiyatral gösteri ile anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, hekimlerin bazen günde 100 hastaya bakabildiğini aktararak, "Tabii bu 100 hastaya bakarken sırada bekleyen diğer hastaların ve kendi yaşadıkları sıkıntıları oyunda dile getiriyorlar. Bu sıkıntıları tiyatro oyununda çok iyi anlayacağız."sözlerine yer verdi.