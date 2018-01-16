Doktor ve Polislere Fetö'den 6 Yıl ile 10,5 Yıl Arasında Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen doktor ve polislere 6 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görev yapan aile hekimi Mustafa Yetkin ile polis memurları Faruk Kıyak, Rasim Saraç, Ramazan Gökdöl ve Hikmet Öngör'ün yargılanmaları sona erdi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan doktor Mustafa Yetgin ile polis memurları Faruk Kıyak ve Ramazan Gökdöl ile tutuksuz yargılanan polis memurları Rasim Saraç ve Hikmet Öngör kendilerini savundular. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan doktor Mustafa Yetkin'in 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı suçtan polis memurları Ramazan Gökdöl ve Faruk Kıyak ise 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyelerine karar verildi. Hikmet Öngör beraat ederken, Rasim Saraç ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek ertelendi. - SAMSUN