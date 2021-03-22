Doktor ve kadınlara özel tenis turnuvası yapıldı
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Doktor ve kadınlara özel tenis turnuvası yapıldı

22.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:38
Doktor ve kadınlara özel tenis turnuvası yapıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı ve 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı ve 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Yeni Mahalle Tenis Kortlarında gerçekleşen turnuvada 32 doktor ve 12 kadın turnuvada mücadele etti. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren doktor ve kadınlara kupa ve madalyalarını takdim ederken her şeyin başının sağlık olduğuna dikkat çekti.

Müdür Keleş, "Son bir yılda yaptığınız gizli kahramanlıklar ile insanların hayatındaki başarılı rolünüzün ne kadar önemli olduğunu gördük. İyi ki varsınız. İnsanlığa çok büyük katkınız oldu. Toplum adına sizlere teşekkür ediyorum. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, sağlık çalışanları canları pahasına büyük fedakarlık gösterdi. Bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımız pandemi ile mücadelede en ön sıralarda yer aldı. Bu tür etkinlikler, sağlık çalışanlarımızın stres atmaları için iyi oluyor. Tenis turnuvasına katılan tüm doktorlarımızı tebrik ediyorum. Kadınlarımızı da unutmamak gerekiyor. Cefakar ve vefakar olmalarının yanı sıra toplumda en önemli rol model bireyler olarak sizlerin her zaman yanınızda ve hakkınızın savunucusu olacağız. Bu turnuvalara katılan kadınlarımızı ve doktorlarımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tekrar kutluyorum. Bu organizasyondan dolayı Adıyaman Tenis İl Temsilciliğimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Dereceye giren doktor ve kadınlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi. - ADIYAMAN

Doktor ve kadınlara özel tenis turnuvası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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