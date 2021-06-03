Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
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Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat

Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, babalarının ölüm haberini alınca yoğun bakım servisine girip, doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeşin yargılanması tamamlandı.

ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, babalarının ölüm haberini alınca yoğun bakım servisine girip, doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeşin yargılanması tamamlandı. Kız kardeşlerden Hanife Y.'ye 4 ay 20 gün hapis ve 12 bin 420 lira adli para cezası verildi. Davada yargılanan diğer kardeşler Sema Ü. ve Semiha Ç. beraat etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık 2018 gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun tüm müdahalesine rağmen İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayıp, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç., içeri girmek istedi. 3 kardeş, Yoğun Bakım Ünitesi'nin şifreyle açılan kapısını zorlayıp, açtı. Kardeşler, iddiaya göre babalarının ölümünden yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. 3 kardeş, sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınlarının yoğun bakım odasındaki hemşire Esma Yel'e de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktüğü iddia edildi.

3 kadın, 'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse Var'a ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip başını beton zemine vurdu. Buket Buse Var aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Hemşire Esra Gedikli'yi de döven 3 kadın, bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliğince güçlükle dışarı çıkarıldı.Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen saldırıyla ilgili hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hanife Y. hakkında 'kamu görevlisinin kasten yaralanması', 'tehdit', 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 38 yıl 6 aya kadar, Sema Ü. hakkında aynı suçlardan toplam 20 yıla kadar, Semiha Ç. hakkında ise 'tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.5 YIL DENETİME TABİ TUTULACAK

Davanın karar duruşması 24 Mayıs'ta Antalya 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sonunda hakim, Semiha Ç. ve Sema Ü.'nün beraatına karar verdi. Aynı davada yargılanan Hanife Y.'ye, doktor Fahri Dorukhan Celepoğlu, hemşire Esma Yel ve klinik destek personeli Buket Buse Var'a karşı 'kasten yaralama' suçundan 136 gün karşılığı 6 bin 720 lira; 'hakaret' suçundan 5 bin 700 lira olmak üzere toplam 12 bin 420 lira adli para cezası; ayrıca 'tehdit' suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Hanife Y.'ye verilen cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Hanife Y.'nin bu cezaya ilişkin 5 yıl boyunca denetime tabi tutulmasına ve kasten başka bir suç daha işlemesi halinde, bu cezanın da işlerlik kazanmasına hükmetti.


Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat
Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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Doktor ve hemşirelere saldırıda kız kardeşlerden 1'ine hapis, 2'sine beraat - Haberler
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