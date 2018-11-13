Doktor ve Hastası Maratonda Ter Döktü

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medikal Onkoloji Prof. Dr. Alper Sevinç ve Akciğer Kanseri teşhisi koyduğu Hüseyin Turmak İstanbul'da düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonuna katıldı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medikal Onkoloji Prof. Dr. Alper Sevinç, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek adına Akciğer Kanseri teşhisi koyduğu hastası Hüseyin Turmak'la İstanbul'da düzenlenen Vodafone Maratonunda birlikte ter döktü. Şanlıurfa'da yaşayan Hüseyin Turmak, spor yapmayı ve sağlıklı yaşamayı çok severken yakalandığı hastalığa karşı maratonda kendisini tedavi eden Sevinç ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayarak Vodafone Park önüne kadar 15 km yürüdü.

"Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla çıkılan İstanbul Maratonunun hastasıyla birlikte koşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevinç, "Hüseyin beyin maraton koşucusu olduğunu öğrendiğim zaman İstanbul maratonuna katılıp katılmayacağını sordum. O da katılmak istediğini fakat kemoterapisi olduğunu söyledi. Kemoterapinin maratona katılmasında engel olmadığını ve birlikte katılıp hastalık adına bir farkındalık ortaya koyabileceğimizi belirttim. Akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi alırken dahi hayattan kopmadan ciddi efor gerektiren bir spor organizasyonunda yer almasının diğer kanser hastalarını da motive edeceğini düşündüm" diye konuştu. - GAZİANTEP