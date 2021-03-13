ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
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ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

13.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:33

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyorANTALYA'da 31 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (48), bacağındaki varis ve menisküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle koşmaya başladı.

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

ANTALYA'da 31 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (48), bacağındaki varis ve menisküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle koşmaya başladı. Bir süre sonra maratona başlayan Ceylan, 3 yıldır Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda koşuyor.

Muratpaşa ilçesinde 31 yıldır berberlik yapan evli ve 2 çocuk babası Hidayet Ceylan, mesleği gereği sürekli ayakta kaldığı için bacaklarında ağrı hissetmeye başladı. Doktora giden Ceylan'ın bacaklarında varis, dizlerinde ise menisküs oluştuğu tespit edildi. Tedavi olarak spor yapması önerilen Ceylan, bunun üzerine her gün evinin yakınında bulunan spor salonuna giderek koşmaya başladı. Salondaki sporla yetinmeyen Ceylan, bir süre sonra evi ile iş yeri arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi de koşarak gitmeye başladı.

'BU DURUM MARATON KOŞMAYA KADAR GİTTİ'

Spor yapmayı çocukluğundan bu yana seven Hidayet Ceylan, amatör olarak maraton koşmaya karar verdi. 2018 yılındaki Runatolia Halk Maratonu'na katılan Ceylan, ilk koşusunda 10 kilometrelik parkuru tamamlamayı başardı. Katıldığı ikinci yarışında da 21 kilometre koşan berber Ceylan, bu sene katıldığı 21 kilometrelik maratonu da 1 saat 47 dakika 24 saniye ile tamamladı. Madalyalarını berber dükkanındaki aynalarında sergileyen Ceylan'a, müşterileri de destek veriyor.

31 yıldır berberlik yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini söyleyen Hidayet Ceylan, Tıraş olmaya gelen bir doktorun varislerime iyi geleceğini söylemesiyle koşmaya başladım. Bu durum maraton koşmaya kadar gitti. Koştuğum için çok mutluyum. 3 senedir de Runatolia'da koşuyorum. Bu sene pandemi nedeniyle spor yapabileceğim alanlar kapanınca antrenman yapamadım ama yine de 21 kilometre koştum. Her şeye rağmen geçen senekinden daha iyi bir zamanda bitirdim. Bundan sonra koşabildiğim sürece maratona katılacağım. Seneye inşallah 42 kilometre koşacağım dedi.

ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
ANTALYA Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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