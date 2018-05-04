Doktor Tavsiyesi ile Başladı, Resim Sergisi Açtı

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve doktor tavsiyesiyle aldığı eğitimle resim yapmaya başlayan ev hanımı Fatma Tıknaz, 60 yaşında ilk kişisel sergisini açtı.

Yaklaşık 5 yıl önce bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan tetkiklerde Tıknaz'ın herhangi bir sağlıklı sorunu bulunmadığı tespit edildi.

Doktoru Tıknaz'a şikayetlerinin psikolojik olabileceğini belirterek, resim yapması tavsiyesinde bulundu.

Bunun üzerine Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen resim kursuna katılan Tıknaz, aldığı eğitimle kısa sürede resim yapmayı öğrendi.

Bu alanda azim göstererek ilerleme kaydeden Tıknaz, yüzlerce tablo yaptı.

Eserlerinin büyük bölümünü çevresindekilere armağan eden Tıknaz, öneri üzerine Tarihi Bekir Ağlar Konağı Çubuk Şehir Müzesi Sergi Salonu'nda açtığı ilk kişisel sergisinde resimlerini daha geniş kitlelerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Hem hastalıktan kurtuldum hem de güzel eserler ortaya koydum"

Çevresindekilerin, "Ressam Fatma nine" lakabını taktığı evli ve bir çocuk annesi Tıknaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce resim yeteneğinin bulunmadığını belirterek, stres başta olmak üzere birçok şikayet ile hastaneye başvurduğunu söyledi.

"Doktorum bana sanatla uğraşmamı söyledi." diyen Tıknaz, katıldığı Aile Yaşam Merkezindeki kursta teknik öğrendiğini belirtti.

Tıknaz, "Hem hastalıktan kurtuldum hem de çok güzel eserler ortaya koymuş oldum. Bugüne kadar 70'in üzerinde yağlı boya tablo yaparak, yakınlarıma hediye ettim. Yaklaşık 54 tablo ile de sergi açmak istedim. Sergiyi hocalarım ve arkadaşlarımın tavsiyesi ile açtım." dedi.

- "Kuşları resmetmek istiyorum"

Ailesinin de kendisini desteklediğini anlatan Tıknaz, resimlerini hediye etmekten ve beğeniye sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tıknaz, bundan sonraki hedefinin yaban hayvanları ile doğayı resmetmek olduğuna işaret ederek, "İnşallah bundan sonra ilçemizin doğal güzelliklerini, kuşları resmetmek istiyorum. Bu sayede hem doğayı tanıtmış olacağım hem de eserlerimi yapmayı sürdürmüş olacağım." diye konuştu.

Evde oturan ev hanımlarına da sanatla uğraşmalarını öneren Tıknaz, kadınların yetenekli olduğunu, bu yeteneklerini bir sanat dalına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.

"Sanatla uğraşmak insanın ruhunu yüceltir"

Çubuk Aile Yaşam Merkezi Müdürü Meltem Sandıklı, Tıknaz'ın gençlere örnek olduğunu, gençlerin kendisinden çok etkilendiğini belirtti.

Sergiyi gezen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da Tıknaz'ı yaptığı eserlerden dolayı tebrik etti.

Kendisinin de doktor olduğunu aktaran Acehan, sanatın ruh ve beden sağlığına çok iyi geldiğini vurguladı.

"Sanatla uğraşmak insanın ruhunu yüceltir, insana huzur verir. İnsanoğlu bir şey ürettiği zaman bundan sevinç duyar." ifadelerini kullanan Acehan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü insanı ruh beden olarak bir bütün kabul ediyor. Ruha üretmek ve ürettiğinden sevinç ve gurur duymak iyi gelir. Gerçekten çok güzel emek verilmiş, çok güzel resimler gördük. Fatma ablamız da üretmiş ve ürettiğiyle de gurur duyuyor. Eline sağlık, kendisine teşekkür ediyoruz."