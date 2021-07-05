DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ
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DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, Dr. Özkan Yükselmiş'in aşı standında elinde kalan 3 doz aşıya davet için 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırdığı anlardan görüntü, sosyal medyada ilgi çekti.

DİYARBAKIR'da, Dr. Özkan Yükselmiş'in aşı standında elinde kalan 3 doz aşıya davet için 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırdığı anlardan görüntü, sosyal medyada ilgi çekti.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş de standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırarak, halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ
DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ
DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ
DOKTOR STANTTA 'BİONTECH VAR, SİNOVAC VAR' DİYE BAĞIRIP AŞIYA DAVET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, 'Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırdı
Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı
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