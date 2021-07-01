Hemşire anne, yerinde aşı uygulaması kapsamında kızına AVM'de Kovid-19 aşısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulaması kapsamında bir AVM'de kızına Kovid-19 aşısı yapan hemşire anne ile kızının fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulaması kapsamında bir AVM'de kızına Kovid-19 aşısı yapan hemşire anne ile kızının fotoğrafını paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma, 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acil'de çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş