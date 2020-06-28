Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdiKAHRAMANMARAŞ'ta Yunus Doğru (60), YKS'ye girdi.

Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi

KAHRAMANMARAŞ'ta Yunus Doğru (60), YKS'ye girdi. Doğru, 30 yıldır muzdarip olduğu hastalık nedeniyle doktor olmak için hedefinin tıp fakültesi olduğunu söyledi.

Dışarıdan okuyarak 1982'de liseyi bitiren Yunus Doğru, 26 yıl DSİ'de çalıştıktan sonra 2012'de emekli oldu. Yunus Doğru, 38 yıl ara verdiği eğitime yeniden başladı ve bugün yapılan YKS'ye girdi. Sınava Türk Telekom Ortaokulu'nda giren Yunus Doğru, okumanın yaşı olmadığını söyledi.

Liseyi bitirdikten sonra okumaya vakit bulamadığını belirten Doğru, 30 yıldan beri Ankara İbni Sina Hastanesi'nde iltihaplı eklem romatizması tedavisi görüyorum. Hastalıkla ilgili şu anki tecrübelerimizden dolayı bu konuda uzmanlaştık. 'Madem bu hastalığı çekiyorum, bunun ilmini okuyayım' diye hedefi büyük tuttum. İnşallah tıp kazanırım. Bu amaçla hem gençlerimize örnek olalım, bu şekilde de devam edelim diye konuştu.

Kaynak: DHA