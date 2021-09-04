Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
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Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da kazaya denk gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Adıyaman'da kazaya denk gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Gölbaşı karayolunda makam aracıyla ilerlerken, Emre K. idaresindeki 02 ABG 847 plakalı Seat marka otomobilin şarampole devrildiğini fark etti.

Kaza yerinde duran Başkan Kılınç, makam aracından inerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıyı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
Doktor olan Belediye Başkanı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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