Doktor maaşlarına zam mı geldi 2021? Yeni doktor maaşları ne kadar olacak? Doktor-Hemşire zamlı maaşları kaç TL?

Yeni doktor maaşları ne kadar olacak? Doktorların güncel maaşları kaç TL olacak? Zamlı doktor maaşları ne kadar? Doktorlar kaç TL alacak? Doktorların yeni maaşı ne kadar? Hemşirelerin maaşları kaç TL olacak? Zamlı doktor ve hemşire maaşları ne kadar?

DOKTORLARIN ZAMLI MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Gazetecilerin "Doktorlara yapılacak zamla ilgili siz detay verebilir misiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2.500-5.000 bu tür zamlar geliyor. Bunların hepsi emekliliğe yansıyacak" yanıtını verdi. Bakan Koca da araya girerek, "Emekliliğe ayrıca zam gelecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bakan Koca'ya dönerek "Anlat" diye konuştu. Bakan Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin ek bir düzenleme Meclis'te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, gazetecilere dönerek, "Nasıl iyi mi?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Koca'nın gazetecilerin önündeki muhabbeti izleyenleri gülümsetti.

DOKTOR MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacağını söyledi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Koca'nın müjdesinin ardından hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu.

Hekimlere 5.000 Tl'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Bakan Koca'nın açıklamalarının üzerinden henüz 4 saat geçmişken, konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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