Doktor maaşlarına zam geldi mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu. Peki, Doktor maaşlarına zam geldi mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu. Bakan Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapmak için düzenleme yapacağız" dedi. Açıklama sonrası doktor maaşlarına zam geldi mi, konusu gündem oldu.
DOKTOR MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ?
Hekimlere 5000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.
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