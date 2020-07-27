Doktor kazada yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunup elini tutarak destek oldu
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Doktor kazada yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunup elini tutarak destek oldu

Doktor kazada yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunup elini tutarak destek olduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Toplayıcı yaralandı.

27.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:58

Doktor kazada yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunup elini tutarak destek oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Toplayıcı yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan Dr. Selen İplikçe,

Toplayıcı'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra sağlık ekibi gelene kadar elini tutarak destek oldu.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Bozhane mevkiinde meydana geldi. Mehmet Toplayıcı yönetimindeki 67 ABH 116 plakalı motosiklet ile Nazikar A. idaresindeki 67 TG 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Toplayıcı yere düşerek yaralandı. Olay yerinden geçerken kazayı gören Ereğli Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selen İplikçi, yaralanan gence ilk müdahalede bulundu. Ardından Toplayıcı'nın yanına oturan Dr. Selen İplikçi, ambulans gelene kadar elini tutarak destek oldu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Toplayıcı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplayıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Nazikar A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doktor kazada yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunup elini tutarak destek oldu

Kaynak: DHA

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