Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
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Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Ertan İskender'i bıçaklayan zanlının savcılığa verdiği ifadesinde, "Beni dövdüler" dediği, hastanedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda ise böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya çıktı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Ertan İskender'i bıçaklayan zanlının savcılığa verdiği ifadesinde, "Beni dövdüler" dediği, hastanedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda ise böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya çıktı.

Kendisini muayene eden doktoru bıçaklayan Bayram N., olay sonrası çıkarıldı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. Sağ elinden ve sırtının sağ tarafından bıçaklanan İskender ise ameliyata alınmış ve bir hafta sonra taburcu edilmişti.

Doktor İskender'i bıçaklayan Bayram N., savcılığa verdi ifadesinde kendini kaybettiğini ifade ederek, "Yanlış tedavi sonrasında ayağımı keseceklerdi. Önce doktorların bulunduğu odada sonra da koridorda beni dövdüler. Ben de kendimi savundum" dedi. Bayram N.'nin bu ifadesinin ardından hastanedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya çıktı.

Hastası tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalan İskender'in elinde kalıcı hasar oluşup oluşmayacağının tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doktoru bıçaklayan hasta 'dövdüler' dedi, gerçek kamerada ortaya çıktı
Doktoru bıçaklayan hasta 'dövdüler' dedi, gerçek kamerada ortaya çıktı
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