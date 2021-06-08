Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram N'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram N'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Bayram N, ifadesinde geçirdiği kaza sonrası hastanenin ortopedi servisinde tedavi edildiğini, ayak parmaklarının kesildiğini belirtti. Tedavi sürecinde psikolojisinin bozulduğunu ve psikiyatri servisinde de tedavi gördüğünü anlatan şüpheli, olay günü bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanede doktorların kendisine, "Ortopedi servisinde seninle ilgili yapılacak bir şey yok. Fizik tedavi görmen gerekiyor. Fizik tedavi görmezsen ayağın kesilir." dediğini ileri süren Bayram N. "Yanlış tedavi sonrası ayağımı da keseceklerdi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Tartışma yaşandı. Ben de kendimi savundum." ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, görüntülerden şüphelinin savunmasında belirttiği tartışmaya ilişkin bir tespit yapılamadığı öğrenildi.

Savcılık, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, doktor Ertan İskender'in, saldırı sonrası elinde kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespiti ve genel sağlık durumunun rapor halinde gönderilmesi için müzekkere yazdı. İskender'in tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve gelen rapora göre şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği belirtildi.

Olay

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram N'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmıştı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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