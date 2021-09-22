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Doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan zanlı hakkında kamu davası açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan zanlı hakkında kamu davası açıldı

Ankara'da kendisini muayene eden doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan zanlı hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da kendisini muayene eden doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan zanlı hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ertan İskender, muayene ettiği hastası Bayram N.'nin bıçaklı saldırısı sonucu sağ elinden ve sırtının sağ tarafından yaralanmıştı. Olay sonrası ameliyata alınan İskender, bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Saldırgan Bayram N., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram N. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından kamu davası açtı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2021/108909 soruşturma numaralı dosya kapsamında şüpheli B.N.'nin 27.05.2021 tarihinde tedavi için gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan doktor mağdur E.İ.'ye hakaret ettiği ve mağduru bıçakla belinden/parmaklarından yaraladığı olayla ilgili olarak 28.05.2021 tarihinde tutuklanan şüpheli hakkında soruşturma tamamlanmış olup, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-g 35, 125/3-a, 53/1, 54/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır" denildi. - ANKARA

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Haber: Doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan zanlı hakkında kamu davası açıldı - Haberler
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