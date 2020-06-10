Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çekti

Popçu Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı turundaydı. 1-2 mağaza gezdikten sonra bir dişçiye uğrayan Akalın, yaklaşık bir saat doktorda kaldı

Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çekti
10.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:58

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde bir mekanda yemek yediği sırada dolgusu düşen şarkıcının tedavi sürecinde dolgusu geri takıldı.

MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEDİ

Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çeken Demet Akalın, korona virus önlemleri kapsamında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan şarkıcı evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Magazin
Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Magazin
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Magazin
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Magazin
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Magazin
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı
40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çekti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:10:59. #1.14#
title