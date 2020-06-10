Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çekti
Popçu Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı turundaydı. 1-2 mağaza gezdikten sonra bir dişçiye uğrayan Akalın, yaklaşık bir saat doktorda kaldı
10.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:58
Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde bir mekanda yemek yediği sırada dolgusu düşen şarkıcının tedavi sürecinde dolgusu geri takıldı.
MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEDİ
Doktor çıkışı konuşmakta zorluk çeken Demet Akalın, korona virus önlemleri kapsamında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan şarkıcı evinin yolunu tuttu.
Kaynak: Snob Magazin