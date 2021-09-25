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Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Doktor çiftin takı tartışmasında kan aktı: 4 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeni evlenen çiftin evinde çıkan takı tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi silahla yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeni evlenen çiftin evinde çıkan takı tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Bostancı mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 10 gün evlenen Burcu K. ve Ümit K. isimli doktor çift, düğünde takılan altınlar nedeniyle tartıştı. Bu tartışmayı öğrenen Burcu K.'nın Kastamonu'da yaşayan babası emekli astsubay Bahri B. eşi ve kızı ile birlikte Trabzon'a geldi. Bir sitede oturan kızının evine yaşanan sorunları konuşmak için eşi ve kızı ile birlikte gelen baba Bahri B., evde kızıyla birlikte bulunan damadı ve ailesiyle bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Bahri B. belinden çıkardığı tabanca ile damadı Ümit K., dünürü Hasan K., damadın annesi Meryem K. ve damadın kız kardeşi Edanur K.'yı yaraladı.

Tabanca seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 4 kişi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Damadı ve ailesini silahla yaralayarak kaçan emekli astsubay Bahri B. olay sonrası Yomra ilçesinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan emekli astsubayın ifadesinde, "Kızımla telefonda konuştuğumda canının sıkkın olduğunu anladım. Bende bir sorun olabileceğini düşünerek eşim ve kızım ile birlikte Kastamonu'dan Trabzon'a geldim. Kızımın evinde damadım ve ailesiyle konuşmamız bir anda tartışmaya dönüştü. Kızımın düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrendim. Bende onlara 'altınlar bırakın kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğdu yürüdüler. O esnada silahımla ateş ettim. Kastamonu'dan kimseye zarar vermek için gelmedim" dediği öğrenildi. - TRABZON

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