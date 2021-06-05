DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
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DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları Toprak Kılınç (8), Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BATMAN'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları Toprak Kılınç (8), Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç'ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19'a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verildi.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak'ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç'a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

ACILI ANNE; 'OĞLUM SEN DAHA ÇOK KÜÇÜKTÜN'

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocukları Toprak Kılınç'ın (8) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Toprak'ın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Atakum ilçesindeki Derecik Mezarlığına getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne Gülsüm Kahveci Kılınç, "Oğlum sen daha çok küçüktün? diyerek gözyaşı döktü. Helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi. Cenazede acılı aileyi mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları da yalnız bırakmadı.

DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DOKTOR ÇİFTİN COVİD-19 SONRASI ÖLEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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