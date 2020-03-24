DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ
İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin, mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşıldı.
24.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:26
İSTANBUL DHA
Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin, mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşıldı.Doktor çiftin çocuklarıyla mesafeyi koruyarak görüşme anları sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çift, dayılarına teslim ettikleri iki çocuklarıyla aradaki mesafeyi koruyarak görüştü. Koronavirüs tedbiri alan doktor çift; kendileri evin girişinde, iki erkek çocukları ise içerideki bir odada oturarak birbirleriyle konuştu. Tebessüm ettiren diyaloglara sahne olan görüşme cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, altında destek yorumları atıldı.
Görüntü Dökümü: --------------Doktor çiftin çocuklarıyla görüşmeleri
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA