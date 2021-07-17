Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
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Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı

Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da pandemi nedeniyle sadece nikah kıyabilen doktor çift, yaşamın normalleşmeye başlaması ile birlikte hayal ettikleri düğünü 8 ay önce dünyaya gelen kızları ile yaparken, genç kadının ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

İSTANBUL'da pandemi nedeniyle sadece nikah kıyabilen doktor çift, yaşamın normalleşmeye başlaması ile birlikte hayal ettikleri düğünü 8 ay önce dünyaya gelen kızları ile yaparken, genç kadının ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

İstanbul'da kardiyolog Dr. Nazmi Çalık (38) ile dahiliye uzmanı Dr. Beyza Çalık (33), iki yıl önce yaşamlarını birleştirmeye karar verdi. Çift  önce nikah ve düğün yapmayı kararlaştırdı. 18 Şubat 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Çiftin 8 ay önce 'Selin' ismini verdikleri kızları oldu. Salgın hastalık döneminde oldukça yoğun çalışan çift, kızlarının büyümesi ve ikinci çocuklarını beklemeye başlarken, düğün hayallerini gerçekleştirmekten vazgeçmedi. Yeni normalleşme döneminin başlaması ile düğün hazırlıklarına başladı. Çalık çifti, düğün davetiyelerini bastırdıkları gün ikinci bebeğin de yolda olduğunu öğrendi. Çift, buna rağmen düğünlerinden vaz geçmeyerek davetiyelerini dağıtırken, aynı zamanda bu mutlu günlerinin güzel geçmesi için tüm hazırlıklarla bizzat ilgilendi.  Polonozköy'de yaptıkları düğünlerine minik kızları ile birlikte gelen ve yakınları ile birlikte doyasıya eğlenen çifttin düğünü drone ile havadan da görüntülendi. Biri karnında 4 aylık, diğeri kucağında 8 aylık kızı ile düğün yaptığını belirten gelin Beyza Çalık, "Hikayemiz normalin dışında gelişti" diye konuştu. Çalık, şöyle devam etti: "Nikahımızı yaptık. Bebeğimiz oldu. Pandemi nedeniyle düğünümüzü yapamamıştık. Her bayanın içinde gelinlik giyme arzusu ve sevdikleri ile bu güzel anı paylaşma isteği vardır. Derken aradan 1 yıl geçti, kızımız büyüdü ama bizim düğün isteğimiz hiç bitmedi. Tam düğünümüze başlarken karnıma ikinci bebeğimiz geldi. Şu anda çok mutluyuz. Düğünümüz çok güzel geçti. Düğünümüze gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz

.


Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı
Doktor çift, koronavirüs nedeniyle erteledikleri düğünlerini 8 aylık kızlarıyla yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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