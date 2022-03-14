Doktor çift, işi ve hayatı birlikte göğüslüyor

DÜZCE (AA) - Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan uzman doktor çift Sevgi ve Tamer Selen, hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Okul yıllarında başlayan arkadaşlıkları sonraki süreçte evliliğe dönüşen Selen çifti, 2 aydır aynı hastanede görev yapıyor.

Hastaneyi "ikinci yuvaları" olarak tanımlayan iki çocuk sahibi 7 yıllık evli çift, evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtıyor.

Hastalarına şifa dağıtmak için özveriyle çalışan Selen çifti, hem işte hem de evde birbirlerine destek olarak zorlukları aşıyor.

"Aynı ortamda çalışmak keyifli ve güzel"

Kadın doğum uzmanı 33 yaşındaki Sevgi Selen, AA muhabirine, eşiyle aynı hastanenin koridorlarını paylaşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Eşiyle okul yıllarında arkadaşlıklarının başladığını anlatan Selen, "Daha sonra hayat arkadaşlığına, şimdi ise iş arkadaşlığına dönüştü. Düzce'ye gelişimizle birlikte aynı hastanede çalışmaya başladık. Biraz değişik bir duygu, hem keyifli hem de güzel." dedi.

Selen, hem işte hem de evde birbirlerine destek olup zorlukları aştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doktorluk çok kutsal bir meslek, kendi hayatınızdan da fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu hastanede çalışmadan önce birbirimizi hiç görme şansımız olmuyordu. Aynı hastanede çalıştığımız için birbirimizi görme şansımız bu sayede yüksek oluyor. Hastanede 'mesaim bitti hadi gideyim.' gibi bir durum yok. Hastanede çalışmadığınız zamanlarda bile hastanız hastanede yatarken aklınız hep onda oluyor. İnsanlara faydalı olmayı seviyoruz."

"İlk defa beraber aynı hastanede görev alıyoruz"

Nefroloji uzmanı 33 yaşındaki Tamer Selen de eşiyle aynı hastanede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arkadaşlıktan hayat arkadaşlığına uzanan bir ilişkileri olduğuna değinen Selen, "Okulda zaten aynı hastanedeydik ama iş hayatında ilk defa beraber aynı hastanede görev alıyoruz. Bu aslında güzel bir şey işe beraber gidip beraber geliyoruz. Mümkün oldukça moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hem kendimiz için hem de hastalarımız için güler yüz önemli." ifadelerini kullandı.

Zor bir meslekleri olduğuna işaret eden Selen, insanlara faydalı olmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.