Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koronavirüs, Acil Servis, Güncel

Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktorlar Kardelen Turan (26) ile Alaeddin Berkem Cilli (26), koronavirüs salgınıyla oluşan yoğun iş temposu nedeniyle acil serviste nişanlandı.

09.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:24
Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktorlar Kardelen Turan (26) ile Alaeddin Berkem Cilli (26), koronavirüs salgınıyla oluşan yoğun iş temposu nedeniyle acil serviste nişanlandı. 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Acil Tıp Doktorları Kardelen Turan ile Alaeddin Berkem Cilli, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Acil serviste temsili kız isteme merasimi ve nişan töreni gerçekleştirildi. Acil serviste çalışan sağlık personelince düzenlenen nişan töreninde çiftin plastik eldivenden kesilerek yapılan temsili nişan yüzükleri takılarak kurdele kesildi. Evliliğe ilk adımlarını atan doktor çift, mutluluklarını mesai arkadaşlarıyla paylaştı. 14 Nisan'da resmi nikah kıyacak olan çift, düğünlerini ise koronavirüs salgını bittiği zaman yapmayı planlıyor.

'GÜZEL BİR ANI KALDI'Mayıs'ta nişan yapmayı planladıklarını ancak salgın nedeniyle mümkün olmadığını söyleyen Dr. Alaeddin Cilli, "Covid-19 salgını nedeniyle mekanların daha ne kadar kapalı kalacağını bilmediğimiz için nikahı önümüzdeki hafta yapacağız. Düğünü de salgın bitince yapacağız. Benim ailem Hatay'da olduğu için ne kız isteme ne de nişan töreni yapabildik. İş arkadaşlarımız güzel bir anı olması için ve içimizde kalmaması için temsili bir isteme töreni düzenlediler. Gece 00: 00'ı geçtiğinde hastane kantininden çiçek çikolata aldık, kahve yaptırdık. Eldivenden temsili yüzükler yapıldı ve temsili isteme ve nişan törenimiz oldu. Güzel bir anı kaldı" dedi.

Kardelen Turan ise, "Biz bu düğün sürecinde bir çok şeyden fedakarlık etmek zorunda kaldık. Ailelerimizden uzaktayız. Nöbet haricinde geriye kalan her şeyi evimizde geçiriyoruz. Düğün alışverişimizin bile hepsini internetten yaptık. Herkesin evinde kalmasını istiyoruz Bu süreci umarım en kısa sürede atlatırız" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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