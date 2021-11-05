Doktor Ceyhun Aydoğan: Obezite sorunu büyüyor

Obezitenin yaşı yok

Sağlıksız ve düzensiz beslenmeye dikkat çeken Doktor Ceyhun Aydoğan"Çocuk, genç veya yaşlı farketmiyor. Artık her yaş grubunda ciddi kilo sorunları yaşanıyor. Bu sorunun artık önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Beslenme şekli obezitede etkili

Yaptığı araştırmalar neticesinde Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, obezitenin yükselerek daha da üst seviyeye çıkmaması için beslenme şekline önem verilmesi gerektiğini açıkladı. Aydoğan, beslenme şeklinin fast food tarzına geçmesi ile birlikte obez insan sayısının da arttığına işaret etti. Bu yüzden beslenme şekli ve zamanının düzenli olması için farkındalık oluşturmaya başladı. Bu sayede obezite ile mücadele ettiğini de ortaya koydu.

Teknolojik cihazların rolü fazla

Aydoğan "Dijital çağda insanlar giderek daha az hareket ediyor ve giderek daha fazla kalori içeren besinler tüketiyor. Cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza girdi ve hareket süremiz kısaldı. Bu teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırırken fiziksel aktivitemizi kısıtladığı için kilo almamıza da neden oluyor.

Türkiye'de obezite yoğunluğu

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın 2010 yılında yaptığı" ön çalışma raporuna göre Türkiye'de obezite sıklığı; Toplamda % 30 seviyelerinde..(Erkekler %20.5 Kadınlarda ise % 41,0

0-18 yaş aralığında;

0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8)

6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) olarak bulunmuştur.

0-5 yaşta fazla kilolu olanlar %17,9, fazla kilolu ve şişman olanlar %26,4 olarak bulunmuştur.

6-18 yaşta fazla kilolu olanlar %14,3, fazla kilolu ve şişman olanlar %22,5 olarak bulunmuştur.

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