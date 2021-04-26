Doktor başkandan aşı açıklaması
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Doktor başkandan aşı açıklaması

Doktor başkandan aşı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılamanın olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Kovid-19'a karşı en büyük gücümüz aşıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılamanın olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Kovid-19'a karşı en büyük gücümüz aşıdır. Aşı konusunda inşallah Kayseri olarak hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir işe imza atmayı başaracağız" dedi.

Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, korona virüs ile mücadele sürecinde aşılamanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, her şeyin başının sağlık, sağlığın başının da aşı olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Allah kimseye bu hastalığı yaşatmasın. Kayseri'deki tablo arzu ettiğimiz seviyede değil. Sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, onlara güveniyoruz, o fedakar insanların yükünü hafifletmemiz lazım. Alınan tedbirlere, kurallara uymamız lazım. Bizi şuanda en önemli kurtaracak şey aşıdır" dedi.

"HEM TÜRKİYE'YE HEM DE DÜNYAYA ŞİFA OLABİLECEK BİR İŞE İMZA ATMAYI BAŞARACAĞIZ"

Kovid-19'u hayatımızdan çıkarmak ve normale dönebilmek için devletin aşılama çalışmalarının da büyük bir hızla ilerlediğini hatırlatan Büyükkılıç, "Bu çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, gururumuz olan Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayıs ayında başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor. Faz-3 ve aşının seri üretimimiz ile Kayseri olarak hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir işe imza atmayı başaracağız" diye konuştu.

Açıklamasında "Bu süreci hep birlikte aşacağız. Lütfen sıramız geldiği zaman aşılarımızı olalım" diyen Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, virüs ile mücadele eden hastalara da acil şifalar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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