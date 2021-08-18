Doktor Başkan, Doktor Milletvekili ve Gazeteciye Kovid-19 Aşısı Yaptı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın açılışına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın açılışına katıldı. Dekan Prof. Dr. İlhami Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç, daha sonra konferans salonunda dekanlık açılış törenine katıldı.

Törene, Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekili Dr. İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, "Bir güzelliği paylaşıyoruz, şehrin güzelliklerle anılmasını her zaman keyifle söylüyoruz. Bu sene itibariyle 62 öğrenci alıyoruz. Nitelikli eğitim merkezlerimizin sayısının artmasını talep ediyoruz. 16 belediye başkanımıza kefil olarak, dün de söyledik, bugün de, yarın da söyleriz, yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşen varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.

Kayseri'nin cazibe, ticaret, endüstri, bilim ve sağlığın merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Çok şükür 'Türkovak' dedik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde oldu. Öyleyse bu değerlerimizi takdir etmesini de bileceğiz, üzerimize ne düşüyorsa onu da yapma yönünde gayret göstereceğiz. Aynı zamanda kültürün, turizmin, gastronominin merkezi diyoruz. Sağlık bilimleri açısından da USHAŞ'la yaptığımız protokol ile Kayseri'mizi bir sağlık turizmi merkezi haline getirme yönünde akredite sağlık kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle hep irade ve gayret gösteriyoruz. Çünkü bu şehrin hep olumlu anılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu şehrin hizmetkarları olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bu şehrin güzel anılması adına Nöroloji uzmanı bir doktor abiniz, büyüğünüz olarak böyle güzellikleri paylaşınca inanın keyif duyuyorum. İyi ki varsınız, bize böyle hizmet fırsatlarını veriyorsunuz. Hep beraber el ele gönül gönüle daha güzel daha sağlıklı günlere diyorum ve aşı bu işin olmazsa olmazı. Bu aşıyı da yaptırmadığımız sürece herhalde sıkıntılarımızın artacağını göz ardı etmememiz gerektiğini de hatırlatıyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. "

ŞEHİR HASTANESİ YENİ BAŞHEKİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Törenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne geçen Başkan Büyükkılıç, beraberindeki protokol ile birlikte burada yeni Başhekim Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

DOKTOR BAŞKAN, MİLLETVEKİLİ VE GAZETECİYE AŞI VURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, korona virüs ile mücadele kapsamında aşıya yönelik toplum farkındalığı oluşturmak için doktor önlüğünü giyerek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in dördüncü doz, gazeteci Ali Göç'ün üçüncü doz ve AK Parti İl Başkanlığı Özel Kalemi Furkan Ceylan'ın ikinci doz Kovid-19 aşılarını vurdu.

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının farkındalık oluşturmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, spekülasyonlara kulakları tıkamak, sosyal medyadaki dedikodulara 'hayır' demek için olduğunu belirtti. Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ya hastalık geçirip nerede duracağını bilmiyoruz, ya da aşı yapılacak ve inşallah bağışıklığı kazanacağız. Böylece hem ülkemiz hem insanlığımız kazanım sağlamış olacak. Aksi takdirde bu ülkeyi sabote etme anlayışı içerisinde ekonomisini baltalama, turizmini baltalama, eğitimini baltalama gibi yollara yönelimi unutmamalıyız. Mutlaka aşımızı olmalıyız, ihmal etmemeliyiz. Aksi takdirde yoğun bakımda kendimizi bulabiliriz. Doktor başkana Allah'ın izniyle güvenirler, sağlık camiasında zaten güveniyoruz. Sayın Sağlık Bakanımıza Sayın Cumhurbaşkanımızı başta olmak üzere Türkiye'mizde en yetkili ağızlara güveneceğiz, onun dışındaki dedikoduları kulağımızı tıkayacağız. "

Dördüncü doz aşısını olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dördüncü doz aşımı yapmış bulunmaktayım. Bunun bir farklılık oluşması açısından, bunu yapmış olduk. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum, hiç hissetmedim" dedi.

Kaynak: Habermetre