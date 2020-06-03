Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
BURSA'da, doktor Mehmet Ş. (45), babasının mezarı başında, tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
03.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:05
BURSA'da, doktor Mehmet Ş. (45),
- Bursa
babasının mezarı başında, tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.Olay, saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Kent Mezarlığı'nda meydana geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan doktor Mehmet Ş., 34 S 9494 plakalı otomobiliyle, 1996 yılında ölen babası Mehmet Ş.'nin mezarı başına geldi. Doktor, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Mezarlık görevlilerince babasının mezarı üzerinde hareketsiz yatarken bulunan Mehmet Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Kaynak: DHA