Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
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Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş

30.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:33

Son dakika haber... - Doktor babadan evlada son dokunuş Samsun'da 6. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi Samsun'da 6. katın penceresinden düşerek hayatını kaybeden doktor anne-babanın 13 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Doktor babadan evlada son dokunuş

Samsun'da 6. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'da 6. katın penceresinden düşerek hayatını kaybeden doktor anne-babanın 13 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Beyin Cerrahi Uzmanı babanın cenaze aracının üzerindeki oğlunun tabutuna son kez dokunup gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

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Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Gökyar ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Dervan Bıldırcın Gökyar'ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğulları Semih Gökyar, evlerinin 6. katındaki pencereden düşerek kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Semih Gökyar bugün Derecik Mezarlığı Camisi'nde kalınan cenaze namazının ardından aynı yerde gözyaşları içinde toprağa verildi. Doktor baba Ahmet Gökyar'ın cenaze aracının üzerindeki oğlunun tabutuna uzanıp son kez dokunarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Cenaze namazında sağlık camiası ve Gökyar ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş
Son dakika haber | - Doktor babadan evlada son dokunuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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