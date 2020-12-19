Doktor anne, gözyaşları içinde oğlunun kurtarılmasını istedi

Kahramanmaraş'ta oğlunun velayetinin babaya verildiğini ifade eden doktor anne, istismar edildiğine ilişkin 6 ayrı rapor bulunan çocuğunun kurtarılması için yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aynur Erzengin (43), 9 yıl önce boşandığı eşi Hakim Ş.K'nin oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Ayrıldığı eşinden 6 farklı yerde istismar raporu olduğunu söyleyen Erzengin, velayet davasında alınan karara tepki gösterdi. Gaziantep adliyesinde görevli olan eski eşi lehine karar veren mahkemenin, kendisi için de akli dengesi yerinde raporu isteyerek 4 yıl süründürdüğünü iddia eden anne Erzengin, oğlunu korumak zorunda olduğunu ifade ederek, "Ben Kahramanmaraş'ta 18 yıldır aile hekimi olarak çalışıyorum. Çok zor durumda ve köşeye sıkışmış durumdayım. Benim ayrıldığıma 9 yıl oldu ve oğlum 2 yaşındaydı. Ayrılma sebebim ise ayrıldığım kişi sürekli evlilikte bana şiddet ve cinsel istismarda bulunması ve oğlumun sürekli dudaklarını somurmasıydı. Ben dayanamadım ve ayrıldım. Oğlum şuanda 11 yaşında, hakim oğlumun velayetini bana vermişti ve oğlum 9 yıldan beri benim yanımdaydı. Ama geçtiğimiz Haziran ayında velayeti babaya verildi. Oğlum babasına gitmek istemiyor. Oğlumun bahsettiği ve iddia ettiği cinsel istismarlar vardı ve ben ona sus diyemem. Ben bir anneyim onu korumak zorundayım. Sürekli çocuk psikiyatriye gidiyorum ve bana sürekli, 'oğlunuz çok berbat şeyler anlatıyor, bunun üzerine gidin ve savcılığa suç duyurusunda bulunun' diyor. Doktorların yönlendirmesiyle suç duyurusunda bulunuyorum. Çırpınıyorum ve adalet arıyorum, adalet aradıkça üzerime daha da çok geliniyor. Ayrıldığım kişinin oğlum üzerinde 6 tane istismar raporu var bunlar İstanbul Tıp Fakültesi'nden, İstanbul Çocuk Psikiyatri'den, iki tane Kahramanmaraş çocuk izlemeden, bir tane okul rehber öğretmeninden, bir tane Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatriden çocuğun maruz kaldığı raporlar var ve ama bunlara rağmen baba 6 ay çocuğa yaklaşamaması için uzaklaştırma almıştı ama buna rağmen Gaziantep Adliyesi'nde görevli hakimler oğlumun velayetini babaya verdi" dedi.

'O bana Allah'ın emaneti'

Oğlunun kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunu söyleyen anne, "Ayrıldığım kişi de Gaziantep Adliyesinde çalışıyor. Zaten benim mahkeme sonuçlarım berbat, maaşım sürekli kesiliyor. Örneğin, İstanbul Tıp Fakültesi raporu neden var diye ben ayrıldığım kişiye 35 bin lira ödüyorum. Artık buradan kurtulabilmek için yurt dışına kaçman gerekir diyorlar ve benim yurt dışında kimsem yok ve vatanımı seviyorum. Zaten gidecek yerim yok ve annem rahatsız, oğlumu alıp götürdüler. Oğlum gitmek istemedi ve çocuğun vücudunda ağrılar var. Oğlum diyor ki, 'bana anlatma demişti seni öldürürüm' demişti diyor. 'Beni öldürebilir' diyor. Ben artık bittim tükendim ve 18 yıldır hekimim ve hastalarla ilgili hiçbir şikayet olmadı. Ben sesiz sedasız oğlumu büyütmek istiyorum. Ben adalete sığınıyorum. Ben neden oğlumu damgalıyayım, ben kimsenin parasında pulunda gözüm yok. Benim tek derdim çocuğu korumak. Onu korumaya çalıştıkça ceza alıp akıl muayenesine gönderiliyorum. Ama her şeyi göze aldım, beni işten de atsalar, deli raporu da verseler ve hapse de atsalar ben o çocuğu korumak zorundayım. O bana Allah'ın emaneti. Ban gelen hastalar oluyor özellikle Suriyeli hastalar var onları da seviyorum ancak onlara imreniyorum onlar benden çok mutlu yaşıyorlar. Ben çok kötü ve yıpratılmış şekildeyim. İftira atmıyorum bunların tamamı oğlumun kendi ifadeleri ve iddiaları" dedi.

4 yıldır akıl muayenesine gönderildiğini ve kendisine deli raporu verilmesini istediklerini ifade eden doktor anne, "En son velayet babaya verildiğinde ben haberlere çıkmıştım. 4 yıldan beri akıl muayenesine gitmeye başladım. Ben en son Adana'da hastaneye gittiğimde ayrıldığım kişi çocuğu almaya geldi ve bana, '3 güne kadar deli raporun da çıkacak' dedi. Oğlum sürekli maruz kaldığı istismarları söylüyor ve sen neden beni korumuyorsun diyor beni tekmeliyor. Yıllardan beri annemin yanında kalmak istiyorum diyor. Ama ben istismarlardan dolayı çocuğu gönderemeyince Gaziantep'teki hakimler, 'anne velayet hakkını kötüye kullanıyor ve çocuğu babaya göstermez oldu diye' bu kez gerekçeli karara onu yazmışlar. Hakimler 6 istismar raporunu görmüyor ve babanın bu arada cinsel istismar suçundan devam eden soruşturması var. Velayet davasındaki hakimler bunu da görmüyorlar. Bu yüzden çocuğun velayeti babaya verildi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı