Doktor adayları Rize'de aldıkları simülasyon eğitimiyle saha koşullarına hazırlanıyor

Rize'de, 18 farklı üniversitenden gelen 34 doktor adayı tıp öğrencisine yönelik "Uygulamalı Acil Müdahale Simülasyon Eğitimi" düzenlendi.

Rize'de, 18 farklı üniversitenden gelen 34 doktor adayı tıp öğrencisine yönelik "Uygulamalı Acil Müdahale Simülasyon Eğitimi" düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi'nde (RSİM) gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, doktor adayları 7 farklı senaryoya göre hastalara müdahalede bulundu.

Ekipler, senaryoya göre bir alışveriş mağazasında düşen kişiye, zehirlenen, doğum yapan, yeni doğan bebek ve çarpma sonucu yaralanma, kalp krizi geçirmekte olan hastaya acil müdahalede bulundu.

Hasta yakınının da canlandırıldığı eğitimde, hasta yakınları acil servise girerek doktorların müdahalesinde aksamalar yaşanmasına sebebiyet vermesi ve doktorların acil servisi kısa sürede boşaltarak hasta müdahale edebilmesi sağlandı.

Acil serviste hastaya, kalp masajı yapıldı, şok uygulandı ve damar yolu açılarak ilaç verildi. Hastalar yapılan müdahalelerle yaşama döndürülmeye çalışıldı.

Tıp Fakültesi Acil Tıp anabilim DAlı Başkanı Doç.Dr. Özlem Bilir, gazetecilere, eğitimlerin düzenlendiği simülasyon merkezinin Türkiye'nin sayılı ve en kapsamlı merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bilir, simülasyonun eğitimin bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve dünyanın uğraştığı pandemi döneminde tıp eğitimini biraz daha ses getirebilmek amacıyla doktor adayı arkadaşları davet etti. Yapılan 100 başvuru içerisinden 18 üniversiteyi davet ettik. 18 üniversitemizden gelen doktor adayları bir hafta boyunca simülasyon merkezinde bizimle birlikte bir takım senaryoları canlandırdık. Alış veriş merkezindeki ölüm vakasına, trafik kazasına dış ortamda müdahale ederek hastaneye nakletmelerini istedik. Doğum vakasını, doğum sonrasında yeni doğana müdahale etmelerini, travma hastaları, beraberinde zehirlenme vakaları ile birlikte bu dönemin problemi olan Kovid ve beraberinde felçli hastalara nasıl müdahale etmelerini istedik. Hazırlanan senaryolar üzerinden arkadaşlarımız ile oynayarak eğitim vererek daha kalıcı ve etkin bir eğitim amaçladık."

Simülasyon merkezinin eğitim açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Bilir, "Simülasyon eğitimi inşallah doktor adaylarımız için yararlı olmuştur. bizim için çok yararlı bir yedi gün. Faydalı olduğumuz düşünüyoruz. Bu bir basamak eğitim ve bunun devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı