Döktaş, üretime kısmı ara verdiğini duyurdu
Güriş Grubu bünyesindeki Döktaş da koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan'a kadar üretimine kısmi ara verdiğini bildirdi.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Güriş Grubu bünyesindeki Döktaş da koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan'a kadar üretimine kısmi ara verdiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com