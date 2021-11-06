Doksanların futbol oyunu 2022'de PC ve konsollara geleceğini duyurdu

Efsaneleşmiş futbol oyunu Sociable Soccer, geçtiğimiz yıllarda PC'de yerini almıştı ancak geri kaldırmıştı. Sociable Soccer geliştirilmiş bir şekilde PC & konsollar için çıkış tarihi onaylandı.

Sociable Soccer'ın 2017 Steam versiyonunu daha önceden satın alan oyuncular için yeni oyunun KPL'den yeni bir Steam kodu alacaklar.

Sociable Soccer'ın web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi,

Kiss Publishing Limited, geliştirici Tower Studios ile birlikte, oyunun Apple Arcade'deki büyük başarısının ardından 2022'nin ikinci çeyreğinde PC ve konsol için Sociable Soccer piyasaya sürülecek.

Sensible Soccer'ın yaratıcısı Jon Hare tarafından tasarlanan oyun, KPL tarafından tam bir Steam sürümüne ek olarak Nintendo Switch, Sony PlayStation 4/5 ve Microsoft Xbox Series X/S için küresel olarak kullanıma sunulacak.

Sociable Soccer ilk olarak 2019'da iOS için Apple Arcade aracılığıyla piyasaya sürüldü ve burada çok oyunculu kafa kafaya ve koleksiyon oyuncu kartlarıyla tamamlanan hızlı, arcade tarzı, sezgisel oynanışı için büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

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OYUNDA YER ALAN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

Gelişmiş grafikler ve animasyonlar

Gelişmiş oyun, strateji ve yapay zeka

Kulüp başına koleksiyon efsane oyuncuları

Zorluklar ve savaş pas sistemi

Geliştirilmiş PVP eşleştirme ve özelleştirilebilir zorluk

21/22 sezonu için 1.000 takımın ve 30.000 oyuncunun tümüne güncelleyin

Tower Studios CEO'su Jon Hare şunları söyledi: "Sociable Soccer, 2015'te pc başlığı olarak oyun üzerinde çalışmaya başladığımız ilk günden beri bir aşk emeği oldu. Apple Arcade'de sağlam bir şekilde kurulan oyunla KPL'yi Steam, Switch, PlayStation ve Xbox'a götürmek için mükemmel bir iş ortağı bulduk. Sociable Soccer'ı her zaman organik bir futbol franchise'ı olarak düşündük ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da büyüyecek."

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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