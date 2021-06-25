DOKAP Toplantısı Trabzon'da yapıldı
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DOKAP Toplantısı Trabzon'da yapıldı

DOKAP Toplantısı Trabzon'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Vali Ustaoğlu, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, DOKAP'ın ilerleyen süreçte model projelerin desteklenmesi, tarım, sulama, kültür ve turizm alanlarında vereceği desteklerle sosyal kalkınmada önemli rol oynayacağını söyledi.

Bölge açısından ciddi bir proje havuzu oluşturulacağına işaret eden Ustaoğlu, "DOKAP'ın sağladığı fırsatlarla çok güzel projeler hayata geçirilecektir. İlimizin gelişimi için rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, organik tarım, yenilenebilir enerji ve inovasyon çalışmaları ekonomi alanında çok önemli çalışmalar olacaktır. Bölgemizin bu fırsattan en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum." dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise uygulanan ve devam eden projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile kaymakamlar ve belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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