DOKAP Personel Alım İlanı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

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