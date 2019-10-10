DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak

10.10.2019 14:48

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, DOKAP'ın bölge için önemli bir potansiyel olma niteliğindeki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili önemli çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Söz konusu çalışmaların kazanımlarını daha ileriye taşımak amacıyla ilgili tüm paydaşlarla görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda İLAFAR'ın kurulum süreçleri ve faaliyetleri takip edilerek yürütülen çalışmalar ile ilgili merkezin yetkilileriyle iletişimde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİ-DOKAP) sağladığı işbirliği düzlemi de dikkate alınarak DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İLAFAR arasında işbirliği protokolü imzalandığı anlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, bölge için son derece önemli potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak bölge insanına yeni gelir kapısı açmayı hedeflediklerini vurguladı. Bölgenin en önemli üniversitelerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını belirten Mengi, şöyle devam etti:

"Bu merkezle ülkemizin ilaç sektörüne önemli katkılar sunmayı ve bu alanda ülkemiz ile bölgemizin hak ettiği noktalara gelmesini amaçlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu merkezi daha aktif hale getirmek için her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum."

Mengi, ilerleyen süreçte ilaç sektörü konusunda İLAFAR ile DOKAP arasında ortak çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA