DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
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DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek

DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) Amasya'da 2021 yılında destekleyeceği projelerin iş birliği protokolleri imzalandı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) Amasya'da 2021 yılında destekleyeceği projelerin iş birliği protokolleri imzalandı.

Düzenlenen imza programında kentteki 8 projeye 15 milyon liradan fazla destek aktarılacağını açıklayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "DOKAP'ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır" dedi.

Amasya İl Özel İdaresi'nin küçük ölçekli tarımsal sulama alanında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bitkisel üretim ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi alanında ve Taşova Belediyesi'nin bitkisel üretim kapsamında hayata geçireceği toplamdaki 8 projeye 15 milyon 159 bin 808 TL destek sağlanacak. Vali Masatlı, "Farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen bu desteklemeler Amasya ekonomisi ve istihdamının güçlenmesi ve ilimizin sosyokültürel yapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Amasya'nın DOKAP'a bir yıl önce dahil edildiğini hatırlatan Mustafa Masatlı, "Amasya'mızı DOKAP bünyesine dahil ederek bu imkanlardan faydalanmamızı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye, milletvekillerimize ve bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Müdürlerimiz ile Valilik AB Proje Ofisine teşekkür ediyor, hayata geçirilecek projelerin Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in de konuşma yaptığı programda AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yer aldı. - AMASYA

DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek
DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DOKAP'tan Amasya'nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek - Haberler
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