Dokap 2. Kalkınma Eylem Planı'na Hazırlanıyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2019-2023 yıllarını kapsayan 2. Kalkınma Eylem Planı'na hazırlanıyor.

Eylem Planı kapsamında Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'i kapsayan 9 ilde turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme ile sosyal gelişme ekseninde projeler uygulandı.

DOKAP ile yörede yaşayan insanların gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkların giderilmesi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunma amaçlanıyor.

DOKAP bölgesinin yüz ölçümü ise Türkiye yüz ölçümünün yüzde 7,5'ini, nüfusu ise Türkiye nüfusunun yüzde 5,8'ini oluşturuyor. Proje 9 ili içine alan 4 milyon 634 bin kişinin yaşadığı bölgede uygulanıyor.

2019-2023 yıllarını kapsayan 2. Kalkınma Eylem Planı'nda, 2014-2017 yıllarında uygulananlardan daha büyük projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

15,1 milyarlık projeler

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOKAP Eylem Planı çerçevesinde 2014-2017 yılları arasında 92 eylem uygulandığını belirterek, bu kapsamda sorumlu kuruluşlar tarafından 3 bin 134 projenin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Bu projelerin toplam maliyetinin 15,1 milyar lira olduğunu aktaran Yüce, "Biz eylem planlarını hazırlarken 10,4 milyar liralık bir bütçe üzerinde durmuştuk ve tasarlamıştık. Bugün ise yüzde 50 artış göstererek proje gerçekleştirmesi oldu." dedi.

Yüce, projelerin bir kısmının DOKAP'ın kendi bünyesinde bir kısmının da tüm sorumlu kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Harcamanın 326,5 milyon lirasının turizm ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çeken Yüce, şöyle konuştu:

"714,9 milyon lirası ekonomik kalkınma yani bitkisel üretim ve hayvansal üretim çerçevesinde gerçekleştirildi. 10,8 milyar lirası altyapı ve kentsel gelişme çerçevesinde yürütüldü. 3,1 milyar lirası sosyal gelişme çerçevesinde gerçekleştirildi. 243 bin lira da yerel düzeyde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ekseninde gerçekleştirilmiştir. Ana tablomuz budur."

- En büyük yatırım altyapıya

Yüce, en büyük yatırımların altyapı kentsel gelişme çerçevesinde yapıldığını dile getirerek, altyapıya çok yoğun bir yatırım yapıldığını aktardı.

İlk 5 yıllık kalkınma planını hemen hemen doldurduklarını belirten Yüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019-2023 yılları kalkınma eylem planını oluşturacağız. Geçtiğimiz 5 yıllık plan bize büyük bir tecrübe oldu. İnşallah 2'nci 5 yıllık eylem planında daha mega projeler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu, hem altyapı noktasında hem turizm, hem de ekonomik kalkınma noktasında daha ciddi, daha mega projelere yer vereceğiz."