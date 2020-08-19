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DOKA, OBB'nin 3 projesine finansman sağlayacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Ordu Büyükşehir Belediyesinin (OBB) 3 projesine onay vererek destekleme kararı aldı.

DOKA, OBB'nin 3 projesine finansman sağlayacak
19.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:41

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Ordu Büyükşehir Belediyesinin (OBB) 3 projesine onay vererek destekleme kararı aldı.

DOKA tarafından 2020 yılında yürütülecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı ve Turizm Alt Yapısına Yönelik Mali Destek Programlarına ilişkin sonuçların değerlendirildiği toplantıda, toplam 49 projenin desteklenerek eş finansmanla birlikte 30 Milyon TL'nin üzerinde bir yatırımın bölgede harekete geçirilmesi için karar alındı.

Mali destek programları kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve iştirakçi olarak sunduğu "Can'dan Cam'a", "Yerel Tadımız, Coğrafi İşaretli Kabataş Helvamız" ve "Aybastı Yeşil Yol Rotasında, Huzurun Ortasında" adlı 3 proje kabul edilen 49 proje arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinin finansman almak için sunduğu 3 projeyi anlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu üç proje Ordu için önemli projeler arasında yer alıyor. Bunlardan bir tanesi cam sahasında yapılacak bir proje olacak. Can'dan Cam'a projesiyle Çikolata Parkta kurulacak atölyede camı sanatsal olarak işleyerek imalatını gerçekleştirilip pazarlamak ve sıcak cam etkinlikleri düzenleyerek Ordu'nun cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlanacak. Bu projeyle bir istihdam sahası oluşturmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Güler, "İkinci projemiz ise bildiğiniz gibi Kabataş ilçemizde meşhur olan cevizli helvamızın imalatının yapılması olacak. Cevizli helvanın işaret tescilinin sağladığı avantajlardan faydalanarak kurulacak olan üretim ve paketleme tesisleriyle helvanın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması noktasında hayata geçirilecek bir proje olacak. Diğer bir projemiz ise Aybastı'da Perşembe Yaylası'nda bulunan Toygar Tepesi'ne yöresel mimariye uygun, doğal yapı ve çevreye uyumlu bungalovlar ve bir restorandan oluşan kırsal turizm tesisi kurarak bölgede yeni bir turizm alanı oluşturmak olacak. Böylelikle Karadeniz turizminde burası önemli bir yere kavuşmuş olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu üç projenin DOKA tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeler hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize önemli kazanç sağlayacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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