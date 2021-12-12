DOKA'nın coğrafi işaretli ürün eğitim programı Gümüşhane'de tamamlandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın Gümüşhane bölümü sona erdi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali Kamuran Taşbilek, coğrafi işaretin ürünlerin katma değerinin artırılması noktasında çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Bunu gerçekleştiren toplumların nitelikli bir üretim anlayışı içinde ürünlerini yüksek değerde sattığını ifade eden Taşbilek, "Dünyada özellikle pandemi süreci içerisinde insanlar, yediğinin, içtiğinin, kullandığının kıymetli, kaliteli ve sağlıklı olmasına özen gösteriyor. Bu tür coğrafi işaretler de bir ürünün bir nevi sertifikası, kaynağı, menşeidir. Hangi süreçlerden geçtiği noktasında çok önemli argüman, çok önemli bir belgedir." diye konuştu.

Vali Taşbilek, bilinçlendirme noktasında düzenlenen eğitim faaliyetini, kentin ufkunun açılması ve genişlemesi noktasında önemli bulduğunu sözlerine ekledi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kentte 10 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu anımsatarak, "Biz de belediye olarak kuşburnu fabrikasını aldık. Yüzde 10'u belediyemizin olan kuşburnu fabrikasında, kuşburnu, kızılcık ve böğürtlen üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İlk defa geçen hafta Fransa'ya ihracat gerçekleştirdik. Fabrikamızı yeniledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 4 milyonu hibe, 3 milyon lirası geri ödemeli olmak üzere yaklaşık 7 milyon civarında destek aldık." ifadesini kullandı.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay da eğitimler sonucunda bir farkındalık oluşturulduğunu, talep gelmesi halinde buna benzer eğitimleri devam ettireceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Çimen ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akçay katılımcılara sertifikalarını verdi.

Törende ayrıca coğrafi işaret alan kurum temsilcileri ve üreticiler deneyimlerini anlattı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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