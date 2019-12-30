DOKA'nın 122. yönetim kurulu toplantısı Giresun'da yapıldı

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:10

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 122. yönetim kurulu toplantısı, dönem başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.

Vali Yavuz, Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

Burada konuşan Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 yılı sosyal destek programı kapsamında bölgeden 7 projenin destekleneceğini söyledi.

Projelere toplamda yaklaşık 14,2 milyon lira destek verileceğini ifade eden Yavuz, "Trabzon'da 'Sporda Performans Ölçümü ve Yetenek Seçimi Merkezi' kurulması, Ordu'da 'Çalışan Ordunun Üreten Kadınları' projesi, Giresun'da 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' projesi, Rize'de 'Rize Mesleki Eğitim Merkezi' projesi, Gümüşhane'de 'Gümüşpark' projesi ve Artvin'de de 'Yaşayan Matematik, Artvin'e Sayısal Bakış' projesi onaylanmış bulunuyor." dedi.

Yavuz, sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetim denetimi mali destek planı programı kapsamında 10 milyon liralık bir proje çağrısına çıkıldığını dile getirdi.

Coğrafi işaretli mali ürünler destek programı kapsamında da 5 milyon liralık çağrıya çıkılacağına işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan bölgemizin özellikle turizm potansiyeline katkı sunacak yeşil yol projesine yine DOKAP mali desteğiyle birlikte 5 milyon liralık bir çağrıya çıkmış oluyoruz. Toplamda 20 milyon lira tutarında üç mali destek programı yürütülecektir. Eş finansman tutarları ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon lira civarında bir kaynağın kullanılabilme imkan ve fırsatı da doğmuş olacaktır."

Yavuz, bugünkü toplantıda, 2019 yılı fizibilite desteği ile ilgili proje tekliflerinin, 2020-2024 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Stratejik Planının ele alınacağını ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanacağını söyledi.

Toplantıya, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı.

Kaynak: AA